Определите координаты вершины параболы y=-2x^2 y=3(x-1)^2 y=3x^2 -4 y=3x^2 -1
Алгебра
Определите координаты вершины параболы y=-2x^2 y=3(x-1)^2 y=3x^2 -4 y=3x^2 -1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y=-2x² (0;0) y=3(x-1)² (1;0) y=3x²-4 (0;-4) y=3x²-1 (0;-1)
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