50 баллов! Решите неравенство
Алгебра
50 баллов! Решите неравенство
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(√х²-1)<(x-3)² x²-1<x²-6x+9 6x<10 x<5/3 х<1 2/3 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\-1 2/3----------- х Ответ: х∈(-∞;1 2/3)
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