Используя график функции y=X^4 решите уравнение x^4=5
Алгебра
Используя график функции y=X^4 решите уравнение x^4=5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y=5 y=x^4=x^4=5 вроде так
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