Используя график функции y=X^4 решите уравнение x^4=5

Алгебра
Используя график функции y=X^4 решите уравнение x^4=5
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Автор: Гость
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Гость:
Y=5 y=x^4=x^4=5 вроде так
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