Сочинение на тему мои друзья

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Сочинение на тему мои друзья
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У каждого из нас безусловно есть друг. Мы все нуждаемся в его поддержке и понимании. Друг-это тот человек, который никому не даст тебя в обиду и будет заступаться до последнего, даже если и понимает, что ты не прав. хороший друг-это преданный друг, который никогда и никому не расскажет твои секреты. Я очень рада, что судьба меня свела именно с таким человеком, я доверяю ему все свои тайны и понимаю, что такой друг бесценен. ТАКОЙ друг на вес золота. Такого человека я с гордостью называю своим другом!
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