Сочинение на тему мои друзья
Другие предметы
Сочинение на тему мои друзья
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У каждого из нас безусловно есть друг. Мы все нуждаемся в его поддержке и понимании. Друг-это тот человек, который никому не даст тебя в обиду и будет заступаться до последнего, даже если и понимает, что ты не прав. хороший друг-это преданный друг, который никогда и никому не расскажет твои секреты. Я очень рада, что судьба меня свела именно с таким человеком, я доверяю ему все свои тайны и понимаю, что такой друг бесценен. ТАКОЙ друг на вес золота. Такого человека я с гордостью называю своим другом!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Налево чернело глубокое ущелье, за ним и впереди нас -- темно-синие вершины гор как проверить запятую
Русский язык
Вставьте пропущенные запятые, объясните их постановление. Косарь Раззудись пл??чо! Зажужжи коса Размахнись рука! Засверкай кругом, Ты пахн...
Окружающий мир
Русский язык