Не выполняя построения, найдите координаты точек пересечения графика функции y=0,2x-10 c осями координат
Алгебра
Не выполняя построения, найдите координаты точек пересечения графика функции y=0,2x-10 c осями координат
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0=0,2x-10 0,2x=10 x=50 (50;0) y=0,2*0-10 y=-10 (0;-10)
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Математика
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