Как проверить слово пропололи
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Как проверить слово пропололи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ПропОлка , приставка в этом случае пишется как прО, а не прА.
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