Как проверить все гласные в слове перекликнуться
Русский язык
Как проверить все гласные в слове перекликнуться
Ответ(ы):
Гость:
Перекликнуться- пере- это приставка, проверочное слово крикнуть ! ть и ся это постфиксный
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