Замени в слове одну букву так, чтобы новое слово соответствовало звуковой схеме. запиши новое слово. 2 часть рабочей тетради упр. 18 лото, маска,пир,фирма,булка,ласка,слава,кит.

Русский язык
Замени в слове одну букву так, чтобы новое слово соответствовало звуковой схеме. запиши новое слово. 2 часть рабочей тетради упр. 18 лото, маска,пир,фирма,булка,ласка,слава,кит.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Миска тир форма кот слова будка 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите пожалуйста решить упражнение 369
Ответить
Русский язык
Какие окончания имеют существительные 1-го и 3-го склонения в родительном падеже е??инственного числа? одинаковые ли у них окончания в дательном...
Ответить
Литература
Помогите написать сочинение на тему Сенюшкин колодец??
Ответить
Математика
Приведите к наименьшому общему знаменателю дроби: 7/15 и 5/9, 1/6 и 3/10, 5/12 и 7/15, 7/20 и 7/8.
Ответить
Алгебра
Пожалуйста напишите решение к задачи !!! Умоляю! Суточная норма потребления витамина К для взрослого человека составляет 80 мкг . 100 г моркови с...
Ответить