Замени в слове одну букву так, чтобы новое слово соответствовало звуковой схеме. запиши новое слово. 2 часть рабочей тетради упр. 18 лото, маска,пир,фирма,булка,ласка,слава,кит.
Русский язык
Замени в слове одну букву так, чтобы новое слово соответствовало звуковой схеме. запиши новое слово. 2 часть рабочей тетради упр. 18 лото, маска,пир,фирма,булка,ласка,слава,кит.
Ответ(ы):
Гость:
Миска тир форма кот слова будка
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