Замени в слове одну букву так, чтобы новое слово соответствовало звуковой схеме. запиши новое слово. 2 часть рабочей тетради упр. 18 лото, маска,пир,фирма,булка,ласка,слава,кит.

Русский язык

Замени в слове одну букву так, чтобы новое слово соответствовало звуковой схеме. запиши новое слово. 2 часть рабочей тетради упр. 18 лото, маска,пир,фирма,булка,ласка,слава,кит.

Автор: Гость