2+2= 2345+1= 1223+4+1= 3+3= 7+7= 9*9=
Алгебра
2+2= 2345+1= 1223+4+1= 3+3= 7+7= 9*9=
Ответ(ы):
Гость:
2+2=4 2345+1=2346 1223+4+1=1228 3+3= 6 7+7=14 9*9= 81
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