Соотнесите тип спирта: 1.первичный 2.вторичный 3.третичный а)окисляются с разрывом углеродной цепи б)кетон в)альдегид
Химия
Соотнесите тип спирта: 1.первичный 2.вторичный 3.третичный а)окисляются с разрывом углеродной цепи б)кетон в)альдегид
Ответ(ы):
Гость:
1.в 2.б 3.а..............................
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