Ребёнок у папы:тебе сколько лет?отец:если к моему возрасту прибавить его полавину и четверть и добавить 1 и получится 134-ответил папа.вопрос:сколько лет папе??????

Математика

Ребёнок у папы:тебе сколько лет?отец:если к моему возрасту прибавить его полавину и четверть и добавить 1 и получится 134-ответил папа.вопрос:сколько лет папе??????

Автор: Гость