Ребёнок у папы:тебе сколько лет?отец:если к моему возрасту прибавить его полавину и четверть и добавить 1 и получится 134-ответил папа.вопрос:сколько лет папе??????

Математика
Ребёнок у папы:тебе сколько лет?отец:если к моему возрасту прибавить его полавину и четверть и добавить 1 и получится 134-ответил папа.вопрос:сколько лет папе??????
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Х + 0,5х + 0,25х +1 = 134 1,75х = 133 х =  76 лет отцу
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