Допоможіть будь-ласка скласти казку про дружбу води та рослин

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Допоможіть будь-ласка скласти казку про дружбу води та рослин
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Жила була собі квитка,яка міцно дружила з краплинкою води.Краплинка любила читати , й знала що ,колись вона напое цю квітку.  Одного разу настала засуха,й краплина пожертвувала собою, заради життя квітки.(Дальше сама там чё нибуть добавь)
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