Допоможіть будь-ласка скласти казку про дружбу води та рослин

Гость: Гость:

Жила була собі квитка,яка міцно дружила з краплинкою води.Краплинка любила читати , й знала що ,колись вона напое цю квітку. Одного разу настала засуха,й краплина пожертвувала собою, заради життя квітки.(Дальше сама там чё нибуть добавь)