Решить уравнение:(3х+4)2-(3х-1) (3х+1)=65
Алгебра
Решить уравнение:(3х+4)2-(3х-1) (3х+1)=65
Ответ(ы):
Гость:
2 (3x+4)-(3x-1)(3x+1)=65 6x+8-3x+1+3x+1=65 6x+8+1+1=65 6x=65-10 6x=55 x=55/6
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