Помогите пожалуйста разложить на множители и вычислить, дам много баллов. Разложить на множители: 3p в кубе -24. Вычислите: 86 во второй - 46 во второй ----------------------------------------------- lt;= это черта деления...

Алгебра

Помогите пожалуйста разложить на множители и вычислить, дам много баллов. Разложить на множители: 3p в кубе -24. Вычислите: 86 во второй - 46 во второй ----------------------------------------------- lt;= это черта деления 86 во второй - 2 * 88 * 66 + 66 во второй.

Автор: Гость