Помогите пожалуйста разложить на множители и вычислить, дам много баллов. Разложить на множители: 3p в кубе -24. Вычислите: 86 во второй - 46 во второй ----------------------------------------------- lt;= это черта деления...

Алгебра
Помогите пожалуйста разложить на множители и вычислить, дам много баллов. Разложить на множители: 3p в кубе -24. Вычислите: 86 во второй - 46 во второй ----------------------------------------------- lt;= это черта деления 86 во второй - 2 * 88 * 66 + 66 во второй.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
3p^3 - 24 = 3(p^3 - 2^3) = 3(p-2)(p^2 + 2p + 4) (86 - 46) (86+46) ______________ 7396 - 11616 + 4356  = 38 целых 14                                                  ___                                                  17
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