СРОЧНО.Раздели текст на з части: Сильный, переливчатый, звонкий крик раздался внезапно над нами и тотчас же повторился уже немного впереди. Крупные, красивые птицы (их всего было тринадцать) летели треугольником, резко и редк...

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СРОЧНО.Раздели текст на з части: Сильный, переливчатый, звонкий крик раздался внезапно над нами и тотчас же повторился уже немного впереди. Крупные, красивые птицы (их всего было тринадцать) летели треугольником, резко и редко махая выпуклыми крыльями. Туго вытянув голову и ноги, круто выставив грудь, они стремились неудержимо и до того быстро, что воздух свистал вокруг. Чудно было видеть на такой вышине, в таком удалении от всего живого такую горячую, сильную жизнь, такую неуклонную волю. Не переставая победоносно рассекать пространство, журавли изредка перекликались с передовыми товарищами, с вожаком, и было что-то гордое, важное, что-то несокрушимо самоуверенное в этом подоблачном разговоре.

Автор: Гость