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Корень в слове львиный и львенок
Русский язык
Корень в слове львиный и львенок
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Ответ(ы):
Гость:
Корень ЛЬВ-...............................................
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