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Найти дробное значение выражение (2/3+1/5+13/18+4/5+5/18+1/3):2
Математика
Найти дробное значение выражение (2/3+1/5+13/18+4/5+5/18+1/3):2
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