363000-228528. сколько полусится

Математика
363000-228528. сколько полусится
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Ответ: 363000-228528= 134472
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