Задача как решить с первого улья пчеловод получит 35 кг 650 г мёда со второго на 7 кг 500 г меньше чем с первого а с третьего на 2 кг 760 г больше чем со втрого сколько всего мёда получил пчеловод с трёх ульев

Математика

Задача как решить с первого улья пчеловод получит 35 кг 650 г мёда со второго на 7 кг 500 г меньше чем с первого а с третьего на 2 кг 760 г больше чем со втрого сколько всего мёда получил пчеловод с трёх ульев

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