Задача как решить с первого улья пчеловод получит 35 кг 650 г мёда со второго на 7 кг 500 г меньше чем с первого а с третьего на 2 кг 760 г больше чем со втрого сколько всего мёда получил пчеловод с трёх ульев

Математика
Задача как решить с первого улья пчеловод получит 35 кг 650 г мёда со второго на 7 кг 500 г меньше чем с первого а с третьего на 2 кг 760 г больше чем со втрого сколько всего мёда получил пчеловод с трёх ульев
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 500:20=25 кг меда получает в среднем пчеловод с одного улья2) 20*25:100=5 кг меда - на столько меньше стал получать пчеловод меда с одного улья3) 25-5=20 кг меда - стал собирать пчеловод с одного улья из-за болезни4) 360:20=18 ульев - осталось у пчеловодаответ: 18 ульев

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