В маршрутном такси 9 пассажирских мест. Сколько пассажирских мест в 4-х такси? В 5 такси?
Математика
В маршрутном такси 9 пассажирских мест. Сколько пассажирских мест в 4-х такси? В 5 такси?
Ответ(ы):
Гость:
4*9=36 мест 5*9=45 мест
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