В маршрутном такси 9 пассажирских мест. Сколько пассажирских мест в 4-х такси? В 5 такси?

Математика

В маршрутном такси 9 пассажирских мест. Сколько пассажирских мест в 4-х такси? В 5 такси?

Автор: Гость