ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!! Чем занимаются люди обитающие в пустынях и полупустынях Росси???
Обществознание
ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!! Чем занимаются люди обитающие в пустынях и полупустынях Росси???
Ответ(ы):
Гость:
Смотрят, осматривает всё и наблюдают, но туда не часто приезжают потому что не могут туда попасть
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Скорость одного лыжника 15 км/ч, а другого-200 м/мин. Подчеркни скорость лыжника, который бежит быстрее. На сколько больше километров он пробегает ...
Математика
Українська мова