ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!! Чем занимаются люди обитающие в пустынях и полупустынях Росси???

Обществознание
ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!! Чем занимаются люди обитающие в пустынях и полупустынях Росси???
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Смотрят, осматривает всё и наблюдают, но туда не часто приезжают потому что не могут туда попасть
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