РЕШИТЕ ПОЖ: Расстояние от пристани А до пристани Б катер проплыл за 6 часов,а от пристани Б до пристани А- ЗА 7 часов.Скорость течения реки 2 км/ч.Найдите собственную скорость катера.
Математика
РЕШИТЕ ПОЖ: Расстояние от пристани А до пристани Б катер проплыл за 6 часов,а от пристани Б до пристани А- ЗА 7 часов.Скорость течения реки 2 км/ч.Найдите собственную скорость катера.
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