РЕШИТЕ ПОЖ: Расстояние от пристани А до пристани Б катер проплыл за 6 часов,а от пристани Б до пристани А- ЗА 7 часов.Скорость течения реки 2 км/ч.Найдите собственную скорость катера.

Математика

РЕШИТЕ ПОЖ: Расстояние от пристани А до пристани Б катер проплыл за 6 часов,а от пристани Б до пристани А- ЗА 7 часов.Скорость течения реки 2 км/ч.Найдите собственную скорость катера.

Автор: Гость