Выполните морфологический разбор слова поведёшься ( это типо жен. род и число все ??акое)

Гость: Гость:

Поведешься-глагол, действие предмета, что сделаешь?. Н.ф.: Повестись-возвратный, совершенный вид, 1 спряжение, непереходный, употреблен в форме изъявительного наклонения, будущего времени, 2 лица, ед.ч. в предложении является сказуемым