Спишите, употребляя, где можно, собирательные числительные. Объясните свои действия. ... Объясните свои действия. 5 (котёнок), 4 (львёнок), 2 (ножницы), 6 (ученик), 3 (женщина).

Русский язык

Спишите, употребляя, где можно, собирательные числительные. Объясните свои действия. ... Объясните свои действия. 5 (котёнок), 4 (львёнок), 2 (ножницы), 6 (ученик), 3 (женщина).

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