Как радиоактивные вещества попадают в продукты питания, воду?

Окружающий мир
Как радиоактивные вещества попадают в продукты питания, воду?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Прежде всего при утечке из вредных производств (типа атомных электростанций) из-за небрежности персонала, при диверсиях (иностранные государства), при перевозке в ненадежных емкостях или в случае чрезвычайных ситуаций (взрыв атомного реактора в Чернобыле)....
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