Как радиоактивные вещества попадают в продукты питания, воду?

Гость: Гость:

Прежде всего при утечке из вредных производств (типа атомных электростанций) из-за небрежности персонала, при диверсиях (иностранные государства), при перевозке в ненадежных емкостях или в случае чрезвычайных ситуаций (взрыв атомного реактора в Чернобыле)....