1.найди несократимую дробь, равную дроби: 48/56 , 108/144 , 100/1000 2. укажите все общие дел??тели и НОД числителя и знаменателя дроби, затем сократите дробь: 15/35 , 48/64 , 60/80 ,44/66 , 34/51

Гость: Гость:

1) 48/56 = 6/7 108/144 = 3/4 = 100/1000 = 1/10 = 2) 15/35 = 3/7 (НОД = 5, есть только один общий делитель: 5.) 48/64 = 3/4 (НОД = 16, общие делители: 2, 4, 8, 16) 60/80 = 3/4 (НОД = 20, общие делители: 2, 4, 5, 10, 20) 44/66 = 3/4 (НОД = 22, общие делители: 2, 11, 22) 34/51 = 2/3 (НОД = 17, есть только один общий делитель: 17)