Стебли делятся на..... ,...... и ........ . Стебель винограда является ......... , а у лапчатки...... , в то время как у плюща стебель.......

Биология
Стебли делятся на..... ,...... и ........ . Стебель винограда является ......... , а у лапчатки...... , в то время как у плюща стебель.......
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Стебли делятся на ползучие, укороченные и лежачие побеги. Стебель винограда является  ползучим, а у лапчатки  прямостоящий, ветвящийся вверху, в то время как у плюща стебель вьющийся.
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