Стебли делятся на..... ,...... и ........ . Стебель винограда является ......... , а у лапчатки...... , в то время как у плюща стебель.......

Биология

Стебли делятся на..... ,...... и ........ . Стебель винограда является ......... , а у лапчатки...... , в то время как у плюща стебель.......

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