Сочинения о друге для девочки

Гость: Гость:

На мой взгляд, каждый из нас должен иметь лучшего друга, который может поддержать в трудную минуту. Этот человек понимает тебя с полуслова, знает о тебе даже чуть больше, чем ты сам. К счастью, в моей жизни есть такой человек. Мою подругу зовут Оксана. Не могу сказать, что мы дружим с самого раннего детства, но, несмотря на это, имеем массу общих интересов и увлечений. Например, читаем книги одного жанра, любим вместе проводить время, увлекаемся танцами и спортом. Также следует заметить, что мы с Оксаной очень похожи. Но дело не во внешности, а скорее в характере. Нас объединяют такие качества как доброта, отзывчивость, честность. Эти черты проявляются и по отношению друг к другу. Лично я уважаю мнение своей подруги, нередко прислушиваюсь к нему. Большую роль сыграл в нашей дружбе и тот факт, что мы учимся в одном классе. То есть, можно сказать, всё свободное время проводим вместе. Я помню много разных событий, которые дороги нам обеим. Я могу быть твёрдо уверена в Оксане. Она не способна на подлость, никогда не предаст меня. Я считаю, что самое главное в дружбе – это говорить правду, ни в коем случае не лукавить. Оксана также придерживается этого правила, и всегда открывает передо мной истину, какой бы горькой она порой не была. Моя подруга указывает мне на ошибки, пытается исправить меня в лучшую сторону. Безусловно, иногда это не очень приятно слышать, но я прекрасно понимаю, что Оксана права. Именно за это я ценю её больше всего. Навряд ли в моей жизни повстречаются такие люди как Оксана. Я более чем уверена, что наша дружба продлиться ещё очень долго. По крайней мере, я буду делать для этого всё возможное.