Вставьте наречия в пословицы 1.яблоко от яблони.... падает 2.... не знать,..... не учит??ся 3 все.....,что.... кончается 4гора с горой не сходятся,а человек с человеком.....сойдется 5 кончил дело,гуляй.... 6 наш пострел.....

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Вставьте наречия в пословицы 1.яблоко от яблони.... падает 2.... не знать,..... не учит??ся 3 все.....,что.... кончается 4гора с горой не сходятся,а человек с человеком.....сойдется 5 кончил дело,гуляй.... 6 наш пострел....поспел 7.....тонко,...и рвется 8...... иголка,..... и нитка 9 готовь сани....,а телегу.... 10.... мил не будешь 11 это еще цветочки,а ягодки будут.... 12 не откдадывай на......то,что можно сделать.... 13 рыбак рыбака видит......

Автор: Гость