Вставьте наречия в пословицы 1.яблоко от яблони.... падает 2.... не знать,..... не учит??ся 3 все.....,что.... кончается 4гора с горой не сходятся,а человек с человеком.....сойдется 5 кончил дело,гуляй.... 6 наш пострел.....
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Вставьте наречия в пословицы 1.яблоко от яблони.... падает 2.... не знать,..... не учит??ся 3 все.....,что.... кончается 4гора с горой не сходятся,а человек с человеком.....сойдется 5 кончил дело,гуляй.... 6 наш пострел....поспел 7.....тонко,...и рвется 8...... иголка,..... и нитка 9 готовь сани....,а телегу.... 10.... мил не будешь 11 это еще цветочки,а ягодки будут.... 12 не откдадывай на......то,что можно сделать.... 13 рыбак рыбака видит......
Ответ(ы):
Гость:
1. далеко; 5. смело; 6.везде; 7. где, там; 8. куда, туда;9 летом, зимой; 10.насильно; 11 потом (или после, точно не помню); 12. завтра, сегодня; 12 издалека. Остальное, к сожалению не знаю)))
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