помогите плиз на нее похожа сеть с множеством каналов связи

Информатика
помогите плиз на нее похожа сеть с множеством каналов связи
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Я не знаю скорее всего интернет
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