7 класс упростите выражение 2х*х*4у*у²*х²

Алгебра
7 класс упростите выражение 2х*х*4у*у²*х²
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Гость:
2x*x*x²*4y*y=2x⁴*4y³
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