С какими из перечисленных веществ взаимодействует азотная кислота : Ba(OH)2 , CuO,P2O5,H2SO4,Ag,Na2CO3,NH3,MgSO4 . Составьте уравнения возможных реакций в молекулярной форме . для окислительно-восстановительных реакций составьт...
Химия
С какими из перечисленных веществ взаимодействует азотная кислота : Ba(OH)2 , CuO,P2O5,H2SO4,Ag,Na2CO3,NH3,MgSO4 . Составьте уравнения возможных реакций в молекулярной форме . для окислительно-восстановительных реакций составьте схему электронного баланса. Для реакций ионного обмена составьте уравнения реакций в полной и краткой ионных формах
Ответ(ы):
Гость:
Ba(OH)2 + 2HNO3 = Ba (NO3)2 + 2 H2O CuO + 2HNO3=Cu (NO3)2 + 2 H2O Ag + 2HNO3конц =AgNO3 +NO2+H2O Na2CO3 + 2HNO3= 2NaNO3+ СО2 +Н2О NH3 + HNO3 = NH4NO3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста с задачей . У Маши наклеек в два раза больше чем у Саши. А вместе у них 240 наклеек. Сколько наклеек у Саши и у Маши
Физика
Три потребителя сопротивлением 20, 40 и 24 Ом соединены параллельно. Напряжение на концах этого участка цепи 24 В.нарисовать схему
Математика
Вычисли скорость изменения расстояния между каждой парой автомобилей движущихся в одном направлении если скорость этих автомобилй постоянна и равны...