С какими из перечисленных веществ взаимодействует азотная кислота : Ba(OH)2 , CuO,P2O5,H2SO4,Ag,Na2CO3,NH3,MgSO4 . Составьте уравнения возможных реакций в молекулярной форме . для окислительно-восстановительных реакций составьт...

Химия

С какими из перечисленных веществ взаимодействует азотная кислота : Ba(OH)2 , CuO,P2O5,H2SO4,Ag,Na2CO3,NH3,MgSO4 . Составьте уравнения возможных реакций в молекулярной форме . для окислительно-восстановительных реакций составьте схему электронного баланса. Для реакций ионного обмена составьте уравнения реакций в полной и краткой ионных формах

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