Три потребителя сопротивлением 20, 40 и 24 Ом соединены параллельно. Напряжение на концах этого участка цепи 24 В.нарисовать схему

Физика

Три потребителя сопротивлением 20, 40 и 24 Ом соединены параллельно. Напряжение на концах этого участка цепи 24 В.нарисовать схему

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