Три потребителя сопротивлением 20, 40 и 24 Ом соединены параллельно. Напряжение на концах этого участка цепи 24 В.нарисовать схему
Физика
Три потребителя сопротивлением 20, 40 и 24 Ом соединены параллельно. Напряжение на концах этого участка цепи 24 В.нарисовать схему
Ответ(ы):
Гость:
Схему прикрепил в приложении
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