Помогите пожалуйста с задачей . У Маши наклеек в два раза больше чем у Саши. А вместе у них 240 наклеек. Сколько наклеек у Саши и у Маши

Математика

Помогите пожалуйста с задачей . У Маши наклеек в два раза больше чем у Саши. А вместе у них 240 наклеек. Сколько наклеек у Саши и у Маши

Автор: Гость