Помогите пожалуйста с задачей . У Маши наклеек в два раза больше чем у Саши. А вместе у них 240 наклеек. Сколько наклеек у Саши и у Маши
Математика
Помогите пожалуйста с задачей . У Маши наклеек в два раза больше чем у Саши. А вместе у них 240 наклеек. Сколько наклеек у Саши и у Маши
Ответ(ы):
Гость:
Пусть х-у Саши, а у Маши - 2х. Так как вместе у них 240 наклеек, то составим и решим уравнение х+2х=240 3х=240 х=240:3 х=80(наклеек)-у Саши 1)80*2=160(наклеек) Ответ: у Маши-160 наклеек у Саши-80 наклеек
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