По просьбе России посредником на переговорах о мире со Швецией в 1615-1617 годах выступал представитель

История
По просьбе России посредником на переговорах о мире со Швецией в 1615-1617 годах выступал представитель
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Автор: Гость
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Гость:
 правильный ответ а) Англии 
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