По просьбе России посредником на переговорах о мире со Швецией в 1615-1617 годах выступал представитель
История
По просьбе России посредником на переговорах о мире со Швецией в 1615-1617 годах выступал представитель
Ответ(ы):
Гость:
правильный ответ а) Англии
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