Рассчитайте объём воды,которую необходимо прилить к : А)раствору уксусной кислоты массой 30г с массовой долей кислоты 15%,чтобы получить раствор с массовой долей кислоты,равной 5,0%

Химия

Рассчитайте объём воды,которую необходимо прилить к : А)раствору уксусной кислоты массой 30г с массовой долей кислоты 15%,чтобы получить раствор с массовой долей кислоты,равной 5,0%

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