Рассчитайте объём воды,которую необходимо прилить к : А)раствору уксусной кислоты массой 30г с массовой долей кислоты 15%,чтобы получить раствор с массовой долей кислоты,равной 5,0%
Химия
Рассчитайте объём воды,которую необходимо прилить к : А)раствору уксусной кислоты массой 30г с массовой долей кислоты 15%,чтобы получить раствор с массовой долей кислоты,равной 5,0%
Ответ(ы):
Гость:
Mk=30·0.15=4.5g mr2=4.5·1÷0.05=90g mH2O=90-30=60g
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
С какими из перечисленных веществ взаимодействует азотная кислота : Ba(OH)2 , CuO,P2O5,H2SO4,Ag,Na2CO3,NH3,MgSO4 . Составьте уравнения возможных ре...
Математика
Помогите пожалуйста с задачей . У Маши наклеек в два раза больше чем у Саши. А вместе у них 240 наклеек. Сколько наклеек у Саши и у Маши
Физика
Три потребителя сопротивлением 20, 40 и 24 Ом соединены параллельно. Напряжение на концах этого участка цепи 24 В.нарисовать схему