На одном ткацком станке за 01:00 вырабатывается3,45 м ткани сколько метров ткани можн?? выработать за 07:00 если ткачих одновременно обслуживает два станка
Математика
На одном ткацком станке за 01:00 вырабатывается3,45 м ткани сколько метров ткани можн?? выработать за 07:00 если ткачих одновременно обслуживает два станка
Ответ(ы):
Гость:
3.45*7=24.15 24.15*2=48.30
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
История
По просьбе России посредником на переговорах о мире со Швецией в 1615-1617 годах выступал представитель
Химия
Рассчитайте объём воды,которую необходимо прилить к : А)раствору уксусной кислоты массой 30г с массовой долей кислоты 15%,чтобы получить раствор ...
Химия
С какими из перечисленных веществ взаимодействует азотная кислота : Ba(OH)2 , CuO,P2O5,H2SO4,Ag,Na2CO3,NH3,MgSO4 . Составьте уравнения возможных ре...