На одном ткацком станке за 01:00 вырабатывается3,45 м ткани сколько метров ткани можн?? выработать за 07:00 если ткачих одновременно обслуживает два станка

Математика

На одном ткацком станке за 01:00 вырабатывается3,45 м ткани сколько метров ткани можн?? выработать за 07:00 если ткачих одновременно обслуживает два станка

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