правила о е ё после шипящих во всех частях речи

Гость: Гость:

1. После шипящих под ударением пишется О, в соответствии с произношением 1)в окончаниях имен существительных, например: блиндажом, виражом (поворотом) , листажом, литражом, метражом, монтажом, муляжом, пажом, стеллажом, мячом, параличом, шалашом, клещом, плющом, межой, свечой, левшой, пращой 2)в окончаниях имен прилагательных, например: чужого, большого 3)в суффиксах имен существительных: -ок (должок, крючок, пастушок, борщок) , -онок (медвежонок, волчонок, лягушонок) , -онк-а (книжонка, клячонка, душонка) ; 4)в суффиксах имен прилагательных: -ов (ежовый, чесучовый, грошовый, хвощовый, ножовый) , -он (с беглым О: смешон) ; 5)на конце (в суффиксах) наречий, например: свежо, ужо (в значении «потом» , «после») , горячо, вечор (в значении «вчера вечером») , общо, хорошо. 2. После шипящих под ударением пишется Е (Ё), хотя произносится О: а) в окончаниях личных форм глаголов, например: лжёт, течёт; б) в глагольном суффиксе –ёвыва-, например: размежёвывать, выкорчёвывать, затушёвывать; в) в суффиксе отглагольных существительных –ёвк-, например: размежёвка, корчёвка (но: ножовка) ; г) в суффиксе существительных –ёр, например: стажёр, тренажёр, ретушёр; д) в суффиксе страдательных причастий –ённ- (-ён-), например: сражённый, орошённый, прекращённый, сражён, орошён, прекращён; в суффиксе отглагольных прилагательных –ён-, например: жжёный, копчёный; в словах, производных от слов данного типа, например: жжёнка, копчёности, тушёнка, упрощённость; е) в предложном падеже местоимения что: о чём, на чём; в словах причём, нипочём. Примечание. В соответствии с общим правилом в мужских отчествах в форме творительного падежа под ударением пишется О – Кузьмичом, Лукичом, в безударном положении – Е – Сергеевичем (Сергеичем) . Исключение – Ильичём (о Ленине) . После шипящих под ударением в корне пишется е (ё), соответствующее в произношении звуку [о] , если в родственных словах или в другой форме того же слова пишется е (чёрный - чернеть, жёлтый - желтизна) ; при отсутствии таких соотношений пишется о. Ср. : бечёвка, вечёрка, дешёвый, жёваный, жёлоб, жёлудь, жёлчь, жёрнов, жёсткий, зачёт, кошёлка, печёнка, пощёчина, причёска, пчёлка, пшёнка, пшённик, расчёска, решётка, сажёнки, счёт, учёба, учёт, чёботы, чёлка, чёлн, чёрт, чёрный, чёрточка, чечётка, шёпот, щёголь, щёлка, щётка; артишок, джонка, жом, жор, жох, изжога, крыжовник, крюшон, мажор, обжора, прожорливый, трещотка (уже не выделяется суффикс -отк-а) , трущоба, чащоба (уже не выделяется суффикс -об-а) , чокаться, чопорный, чох, чохом, шов, шок, шомпол, шоркать, шорник, шорох (слово шероховатый не воспринимается сейчас как однокоренное) , шоры; В словах иноязычного происхождения возможно написание о после шипящих в безударном слоге, например: жокéй, жолнёр, жонглёр, мажордóм, шовинúзм, шокúровать, шоколáд, шоссé, шотлáндский, шофёр.