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Морфологический разбор слова ұйқының
Қазақ тiлi
Морфологический разбор слова ұйқының
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ұйқының түбірі ұйқы, зат есім -ның- ілік септіктің жалғауы
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