Как расделить 275 на 3

Математика
Как расделить 275 на 3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
275/3 = 10 две третьих
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