Пожалуйста обьясните!И напишите что надо как делать.

Гость: Гость:

сначала совершаем все действия над дробью 1)4/45+5/18=4*2/90+5*5/90=8/90+25/90=33/90=11/30 2)11/30:4.4=11/30:44/10=11/30*10/44=1/3*1/4=1/12 3)4.35-1/12=435/100-1/12=435*3/300-1*25/300=1305/300-25/300=1280/300=64/15 4)64/15:0.32=64/15:32/100=64/15*100/32=2/15*100/1=2/3*20=40/3 совершаем все действия под дробью 5)20-0.68=19.32 6)19.32:8.05=2.4 7)2.4+2 2/45=24/10+92/45=24*9/90+92*2/90=216/90+184/90=400/90=40/9 конечное действие самой дроби 8)40/3:40/9=40/3*9/40=3