Как расставить четыре вазы с цветами по краям стола, чтобы у каждого из четырёх кр??ёв стояло по две вазы? Нарисуйте чертёж

Математика

Как расставить четыре вазы с цветами по краям стола, чтобы у каждого из четырёх кр??ёв стояло по две вазы? Нарисуйте чертёж

Автор: Гость