Как расставить четыре вазы с цветами по краям стола, чтобы у каждого из четырёх кр??ёв стояло по две вазы? Нарисуйте чертёж
Математика
Как расставить четыре вазы с цветами по краям стола, чтобы у каждого из четырёх кр??ёв стояло по две вазы? Нарисуйте чертёж
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Гость:
Как я поняла, это должно выглядеть так
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