Как расставить коэффициенты,используя электронно-ионный метод в уравнениях окис??ительно-восстановительных реакций,протекающих в кислой среде:а)KMnO4+NaNO2+H2SO4---K2SO4+NaNO3+MnSO4+H2O; б)KMnO4+KBr+H2SO4----K2SO4+Br2+MnSO4+H2O...

Химия

Как расставить коэффициенты,используя электронно-ионный метод в уравнениях окис??ительно-восстановительных реакций,протекающих в кислой среде:а)KMnO4+NaNO2+H2SO4---K2SO4+NaNO3+MnSO4+H2O; б)KMnO4+KBr+H2SO4----K2SO4+Br2+MnSO4+H2O; в)NaCIO+KI+H2SO4----NaCI+K2SO4+I2+H2O; г) NaCI+K2Cr2O7+H2SO4---Na2SO4+CI2+K2SO4+Cr2(SO4)3.ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ .В ХИМИИ ВООБЩЕ НЕЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ

Автор: Гость