Как расставить коэффициенты,используя электронно-ионный метод в уравнениях окис??ительно-восстановительных реакций,протекающих в кислой среде:а)KMnO4+NaNO2+H2SO4---K2SO4+NaNO3+MnSO4+H2O; б)KMnO4+KBr+H2SO4----K2SO4+Br2+MnSO4+H2O...
Химия
Как расставить коэффициенты,используя электронно-ионный метод в уравнениях окис??ительно-восстановительных реакций,протекающих в кислой среде:а)KMnO4+NaNO2+H2SO4---K2SO4+NaNO3+MnSO4+H2O; б)KMnO4+KBr+H2SO4----K2SO4+Br2+MnSO4+H2O; в)NaCIO+KI+H2SO4----NaCI+K2SO4+I2+H2O; г) NaCI+K2Cr2O7+H2SO4---Na2SO4+CI2+K2SO4+Cr2(SO4)3.ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ .В ХИМИИ ВООБЩЕ НЕЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ
Ответ(ы):
Гость:
2KMnO4+5NaNO2+3H2So4=K2So4+5NaNO3+2MnSO4+3H2O Mn(+7)+5e=Mn(+2) / 2 / окислитель процесс восстановления N(+3)-2e=N(+5) /5/ восстановитель процесс окисления 2KMnO4+10KBr+8H2SO4=6K2SO4+5Br2+2MnSO4+8H2O Mn(+7)+5e=Mn(+2) / 2 / окислитель процесс восстановления 2Br(-)-2e=Br2(0) /5/ восстановитель процесс окисления 2NaClO+4KI+2H2SO4=2NaCl+K2S+2I2+2H2O Cl(+1)+1e=Cl(-) /2/ окислитель процесс восстановления 2I(-)-2e=I2(0) /1/ восстановитель процесс окисления 6NaCI+K2Cr2O7+7H2SO4=3Na2SO4+3CI2+K2SO4+Cr2(SO4)3+7H2O Cr(+6)+3e=Cr(+3) /2/ окислитель процесс восстановления 2Cl(-)-2e+Cl2(0) /3/ восстановитель процесс окисления
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