Маме 25лет а дочки 10 во сколько лет родила мама дочь
Математика
Маме 25лет а дочки 10 во сколько лет родила мама дочь
Ответ(ы):
Гость:
В 15) Если в задаче нет подвоха)))
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