как расставить правильно скобки в примере 63:4+3*6-55=1 чтобы получилось верное равенствр
Математика
как расставить правильно скобки в примере 63:4+3*6-55=1 чтобы получилось верное равенствр
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex](63 : ( 4 + 3)) х 6) - 55 = -1[/latex]
Гость:
В примере ошибка.(Видимо,опечатка в учебнике), пот.что его уже год все решают(см.архив).В ответе может быть -1 63:(4+3)*6-55= -1
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