мини сочинение на тему спасибо 1-му классу

Литература
мини сочинение на тему спасибо 1-му классу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый класс.. Какие были времена! Задавали мало, в школе мало находился... Всего четыре урока или пять. Но всё же первый класс показывал, как нужно писать буквы, цифры, а если бы нас этому не научили, то мы бы до сих пор ничего не понимали! Учились выразительно читать и по ролям и наизусть, тем самым развивали речь и память! Спасибо тебе, Первый класс!
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