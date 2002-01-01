8т6кг-15ц28кг 8ч36мин + 18ч43мин 27м5дм-9м8см
Математика
8т6кг-15ц28кг 8ч36мин + 18ч43мин 27м5дм-9м8см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8т6кг-15ц28кг =80ц6 кг-15ц28 кг=6т478кг 8ч36мин + 18ч43мин =26ч79мин=27ч19мин 27м5дм-9м8см=27м50см-9м8см=18м42см=18м4дм2см
Гость:
8т6кг-15ц28кг=8006кг-1528кг=6478кг или 6т4ц78кг 8ч36мин+18ч43мин=516мин+1123мин=1639мин или 27ч19мин 27м5дм-9м8см=2750см-908см=1842см или 18м4дм2см
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