8т6кг-15ц28кг 8ч36мин + 18ч43мин 27м5дм-9м8см

Гость: Гость:

8т6кг-15ц28кг=8006кг-1528кг=6478кг или 6т4ц78кг 8ч36мин+18ч43мин=516мин+1123мин=1639мин или 27ч19мин 27м5дм-9м8см=2750см-908см=1842см или 18м4дм2см