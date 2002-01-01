На страницах учебника вам встретились имена римлян: Тит Ливий, Тацит, Гораций, Вергилий, Меценат, Сенека. Кем они были? Чем прославились?

Обществознание

На страницах учебника вам встретились имена римлян: Тит Ливий, Тацит, Гораций, Вергилий, Меценат, Сенека. Кем они были? Чем прославились?

Автор: Гость