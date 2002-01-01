На страницах учебника вам встретились имена римлян: Тит Ливий, Тацит, Гораций, Вергилий, Меценат, Сенека. Кем они были? Чем прославились?
Обществознание
На страницах учебника вам встретились имена римлян: Тит Ливий, Тацит, Гораций, Вергилий, Меценат, Сенека. Кем они были? Чем прославились?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
они сражались все за галию и их объеняла дружба и общие враги генриха 8
Гость:
вергилий-поэт др.рима гос деятель-меценат сенека-римский фелосов тацит римский писатель гораций римский поэт
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