Как разделать 10000:29?

Математика
Как разделать 10000:29?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10 000:29=344 ост24 а если дробью  344 24/29
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