Как различить на письме гласные в приставках пре и при Чем объясняется что правил?? об их правописании охватывает не все слова с этими приставками

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Как различить на письме гласные в приставках пре и при Чем объясняется что правил?? об их правописании охватывает не все слова с этими приставками

Автор: Гость