Как различить на письме гласные в приставках пре и при Чем объясняется что правил?? об их правописании охватывает не все слова с этими приставками
Русский язык
Как различить на письме гласные в приставках пре и при Чем объясняется что правил?? об их правописании охватывает не все слова с этими приставками
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пре пишется в значении пере(например, преступник=переступать закон) и очень(премного). А при пишется в значении близости.
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