Как различить на письме гласные в приставках пре и при Чем объясняется что правил?? об их правописании охватывает не все слова с этими приставками

Русский язык
Как различить на письме гласные в приставках пре и при Чем объясняется что правил?? об их правописании охватывает не все слова с этими приставками
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пре пишется в значении пере(например, преступник=переступать закон) и очень(премного). А при пишется в значении близости.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Угадай корень уравнения и сделай проверку: 7*х=56; (-3)*х=48; (-9)*х= -450; 8*х= -1600
Ответить
Математика
Определить в какой плоскости лежит угол500
Ответить
Биология
Во сколько раз изменится работа сердца, если давление в аорте увеличится с 120/80 до 140/90 мм рт.ст., а сердечный выброс возрастет на 10%?
Ответить
Литература
Сочинение 3 класс я познаю окружающий мир
Ответить
Математика
19544 мм перевести в м, дц, см.
Ответить